نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح.

و بحسب القرار يتكون مجلس الأمناء من 19 عضواً وهم وفق التسلسل الأبجدي:

الدكتور جبار جودي -العراق، الدكتور حبيب غلوم -الإمارات، الدكتور حسن رشيد – قطر، الأستاذ خالد جلال – مصر، الأستاذ رفيق علي أحمد – لبنان، الدكتور سامي الجمعان – السعودية، الدكتور سعد يوسف – السودان، الدكتور سعيد السيابي – عُمان، الأستاذ عبد الفتاح سوليه -موريتانيا، الدكتور عجاج سليم – سوريا، الدكتور عز الدين بونيت – المغرب، الأستاذ علي الفلّاح – ليبيا، الأستاذ فتحي عبد الرحمن – فلسطين، الدكتور معز المرابط – تونس، الأستاذ محمد المنصور – الكويت، الدكتور محمد بو كراس – الجزائر، الأستاذ هايل المذابي – اليمن، الأستاذ هزاع البراري – الأردن.