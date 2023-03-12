نشكركم على متابعتكم خبر بلدية مدينة أبوظبي تؤكد جاهزية مسالخها لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

رفعت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في قطاع خدمات البلدية – إدارة الصحة العامة، جاهزية المسالخ التابعة لها داخل جزيرة أبوظبي وخارجها على كل المستويات لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، بهدف تلبية احتياجات المتعاملين من الذبائح خلال هذه الأيام المباركة. وجهزت البلدية المسالخ التابعة لها لاستيعاب أكثر من 7000 ذبيحة يومياً في أوقات الذروة و يمكن لكل مسلخ من المسالخ الآلية في أبوظبي والشهامة والوثبة استيعاب 1500 ذبيحة يومياً من الماعز أو الغنم، و50 ذبيحة من الجمال والأبقار،…

وجهزت البلدية المسالخ التابعة لها لاستيعاب أكثر من 7000 ذبيحة يومياً في أوقات الذروة و يمكن لكل مسلخ من المسالخ الآلية في أبوظبي والشهامة والوثبة استيعاب 1500 ذبيحة يومياً من الماعز أو الغنم، و50 ذبيحة من الجمال والأبقار، أما مسلخ بني ياس فيمكنه استيعاب 2500 ذبيحة يومياً في أوقات الذروة، ويرتفع العدد أيام العيد في المسالخ كافة.

وقد وفرت البلدية الكادر الطبي المؤهل بالأعداد المطلوبة في جميع المسالخ التي تتبعها لفحص شحنات الحيوانات الحية الواردة إلى الأسواق وإجراء الفحص الدوري للحيوانات بالحظائر وفحصها قبل الذبح وبعده للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والآفات المرضية التي تؤثر على الصحة العامة.