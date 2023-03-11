نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مارس 2023 05:50 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بالرئيس الضيف وبحث معه مسار تطور علاقات التعاون وفرص تعزيز شراكات بناءة خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تخدم التنمية في البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض سموه ورئيس أنغولا عدداً من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري والاهتمام الذي يوليه البلدان لقضية الاستدامة وما يرتبط بها من مسائل في مقدمتها الطاقة والبيئة والمناخ وغيرها.

حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والوفد المرافق لفخامة رئيس أنغولا.