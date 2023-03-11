نشكركم على متابعتكم خبر عبد الله بن زايد يثمن عودة العلاقات بين السعودية وإيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مارس 2023 05:50 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ثمن سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان”، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وقال سموه في تغريدة عبر تويتر، اليوم السبت: “عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

وأكد وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان”، أن استئناف المملكة العلاقات الدبلوماسية مع إيران. جاء انطلاقاً من رؤيتها القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار، وحرصها على تكريس ذلك.