نشكركم على متابعتكم خبر حالة الطقس في الإمارات حتى الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مارس 2023 04:52 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تشهد الدولة ابتداءً من اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة. نتيجة التأثر بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أن طقس السبت سيكون غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية. يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار. وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأضاف المركز أن طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على بعض المناطق الشرقية والغربية.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب، ومثيرة للغبار. والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أشار المركز، وفق “الخليج”، إلى أن طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار. والبحر متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، ويكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس يوم الثلاثاء، فيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.