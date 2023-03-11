نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: دبي المدينة الآمن والأنظف عالمياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دبي المدينة الأنظف في العالم، حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام.

وقال سموه عبر «تويتر»: «دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر ٣ أعوام. النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمن عالمياً.. والأنظف عالمياً.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة».