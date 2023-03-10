نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 07:52 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 27: 15 والمد الثاني عند الساعة 03:37 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 14:21.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة **:** والمد الثاني عند الساعة 56:23 والجزر الأول عند الساعة 51:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:34.