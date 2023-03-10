نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وعبرت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.