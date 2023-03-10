صحة أبوظبي تُحذر من تداول أو استخدام مكملين غذائيين

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

حذرت صحة أبوظبي من تداول أو استخدام مكملين غذائيين لاحتوائهما على مواد قد ينتج عنها أعراض جانبية، وهما Monster Rabbit Honey” و “أكياس عسل king mood”.

وبحسب صحة أبوظبي، أظهر التحليل المخبري الذي أجرته الدائرة احتوائهما على مواد دوائية لم يتم التصريح عن وجودها على عبوة المنتجات، والتي من الممكن أن تتسبب في أعراض جانبية خطيرة تؤثر على الصحة العامة للمستخدم.

ودعت دائرة الصحة إلى طلب المشورة الطبية فوراً في حال استخدام أي من مكملين الغذائيين والشعور بأي عرض جانبي.