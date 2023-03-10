نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رام شاندرا بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية النيبال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل بمناسبة انتخابه رئيساً لجمهورية النيبال الديمقراطية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة رام شاندرا بوديل.





