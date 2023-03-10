نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الصيني بإعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ.