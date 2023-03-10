نشكركم على متابعتكم خبر “هيئة المعرفة” بدبي تعتمد النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل بواقع 3% على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

بلغت النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 بواقع 3%.

وبحسب “البيان”، اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي هذه النسبة بناءً على دراسة الوضعين الاقتصادي والأكاديمي في منظومة التعليم المدرسي الخاص في إمارة دبي.

ويتم تنظيم الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، وبذلك يعتمد عند احتساب تعديلات الرسوم المدرسية على عامل جودة التعليم وفقاً لتقييم جهاز الرقابة المدرسية والنسبة المقررة لتعديل الرسوم المدرسية، بحيث يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة، وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي القادم، فيما يمكن للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً ملحوظاً في أدائها ضمن تقييمات الرقابة المدرسية التقدم بطلب تعديل رسومها وفقاً للفئات المندرجة بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية.