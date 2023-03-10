مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية يعقد اجتماعه الأول

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، اجتماعه الأول في مقر الجامعة في أبوظبي برئاسة الدكتور محمد راشد الهاملي وبحضور أعضاء المجلس.

وبحسب “وام”، رحب سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس والحضور ، مشدداً على أهمية هذه الاجتماعات لمناقشة تطوير سير العملية التعليمية في الجامعة، وتحقيق الريادة والتميز في المجالات كافة، إضافة إلى ترسيخ مكانة الجامعة في المنطقة كمركز أكاديمي متفرد في مجال العلوم الإنسانية.

وأثنى سعادته على جهود القيادة الرشيدة في دعم المؤسسات الأكاديمية في الدولة، لمواصلة الارتقاء في بناء الإنسان رهان الماضي والحاضر والمستقبل، مشدداً على أهمية دور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في صناعة قادة المستقبل، لما تمتلكه من مقومات النجاح والتفرد، فضلاً عن أنها تضم نخبة من العلماء والمفكرين في مجال العلوم الإنسانية.

كما شكر الهاملي الأعضاء ورئيس مجلس أمناء الجامعة السابقين على إسهاماتهم في تطوير الجامعة وتقدمها.

واعتمد المجلس، التعديلات المقترحة على الهيكل التنظيمي للجامعة، وأهمها إضافة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، كما اعتمد الخطة الاستراتيجية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وبحث المجلس أهم احتياجات الفترة القادمة، منها مواصلة تطوير كفاءة النشر الأكاديمي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، إضافة إلى تعزيز قدرات الخريجين وفق احتياجات سوق العمل.

واطلع المجلس على موازنة الجامعة لعام 2023، وناقش رؤية ورسالة وأهداف الجامعة، والدرجات العلمية المقدمة من الجامعة شاملةً البرامج المعتمدة، والبرامج قيد الاعتماد والمستقبلية لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية.

ويضم مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الذي يترأسه سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي، كلاً من سعادة مبارك حمد المهيري، نائباً للرئيس، وسعادة محمد حمزة القاسم، وسعادة مريم عيد المهيري، وسعادة عبدالله عقيدة المهيري، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، وسعادة غانم سلطان السويدي.