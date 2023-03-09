نشكركم على متابعتكم خبر برعاية حاكم الشارقة ..انطلاق أيام الشارقة المسرحية الـ”32″ الإثنين المقبل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى تنطلق الدورة 32 من أيام الشارقة المسرحية مساء يوم “الإثنين” المقبل ، بمشاركة 14 عرضاً مسرحياً بحضور فنانين وباحثين مسرحيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المسرح بدائرة الثقافة بحضور رئيس الدائرة عبدالله العويس وأحمد بورحيمه مدير إدارة المسرح اليوم في قصر الثقافة تحدث خلاله مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية وأمل الحمادي عضوة اللجنة المنظمة.

وقالت مريم المعيني : تفتتح الدورة الجديدة في مسرح قصر الثقافة بالعرض المسرحي العربي “رحل النهار” من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري، وتقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني ، الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح، وجرت فعاليات دورتها الأخيرة في العاصمة المغربية الدار البيضاء يناير الماضي .

وأضافت : يتوج في حفل الافتتاح الفنان البحريني محمد ياسين بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها السادسة عشرة، كما يُحتفى بالفنان الإماراتي عادل بن سيفان بصفته “الشخصية المحلية المكرمة” لهذه الدورة، ويتسلم مخرج العرض الإماراتي “رحل النهار” جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي 2022.

وأشارت إلى تنافس ثمانية عروض على جوائز “الأيام” هذا العام، وتحكم بينها لجنة فنية تضم: الفنان التشكيلي ومهندس الديكور وليد الزعابي (الإمارات)، والمخرج الدكتور مشهور مصطفى (لبنان) والمخرج الدكتور محمد خير الرفاعي (الأردن)، والمخرج والناقد عادل حسان، والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم (مصر).

من جانبها قالت أمل الحمادي : يشتمل البرنامج الثقافي المصاحب للدورة “32” من أيام الشارقة المسرحية على ندوات ومحاورات نهارية ومسائية متنوعة، تشهد مشاركة أسماء مسرحية عربية من أجيال عدة، وتتوزع أسئلتها ومحاورها حول واقع وأثر المحترفات التمثيلية، والسبل التي تمكن العروض المسرحية العربية من الاستمرار في جذب الجمهور إلى الصالة رغم الصعوبات التي ترافق صناعته.

وتختتم الدورة “32” من أيام الشارقة المسرحية مساء يوم 20 مارس الجاري، بإعلان الأسماء الفائزة بالجوائز، كما يشهد ختامها تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي الموجهة لكتاب المسرح في دول الخليج العربي، وذلك بمسرح قصر الثقافة.