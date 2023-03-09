“جائزة زايد للكتاب” تُعلن قوائمها القصيرة لفروع “الآداب” و”المؤلف الشاب” و”الفنون والدراسات النقدية”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اليوم، عن القوائم القصيرة في فروع “الآداب”، و”المؤلف الشاب” و “الفنون والدراسات النقدية” في دورتها السابعة عشرة، حيث ضمّت القائمة 9 أعمال من مصر والعراق ولبنان والجزائر وتونس والمغرب.

وبحسب “وام”، اشتملت القائمة القصيرة لفرع “الآداب” على ثلاثة أعمال اختيرت من بين 12 عملاً وقعت في القائمة الطويلة، فيما تضمنت القائمة القصيرة لفرع “المؤلف الشاب” ثلاثة أعمال من أصل 12 عملاً من القائمة الطويلة، أما فرع ” الفنون والدراسات النقدية” فقد اشتمل على ثلاثة أعمال اختيرت من بين 12 عنواناً.

وتشهد القائمة القصيرة لفرع “الآداب” تنافساً بين ثلاثة أعمال هي “القطائع – ثلاثية ابن طولون”، للروائية المصرية ريم بسيوني، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر عام 2022، و”إلى أين أيتها القصيدة؟ سيرة ذاتية”، للشاعر والأستاذ الجامعي العراقي علي جعفر العلاق، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2022، و”افرح يا قلبي”، للأديبة والصحافية اللبنانية علوية صبح، الصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع عام 2022.

وضّمت القائمة القصيرة لفرع “المؤلف الشاب” الأعمال الآتية، “فوق جسر الجمهورية”، للكاتبة والروائية العراقية شهد الراوي، الصادر عن دار الحكمة للنشر والتوزيع عام 2020، و”الوحل والنجوم”، للكاتب المصري أحمد لطفي، الصادر عن دار عصير الكتب عام 2022، و”نهاية الصحراء”، للروائي الجزائري سعيد خطيبي، الصادر عن دار هاشيت أنطوان / نوفل عام 2022.

أما فرع الفنون والدراسات النقدية، فتضمنت القائمة القصيرة الأعمال التالية .. “مرائي النّساء: دراسات في كتابات الذّات النّسائيّة العربيّة”، للدكتورة جليلة الطريطر من تونس، الصادر عن الدّار التونسيّة للكتاب عام 2021، و”صور الوجود في السينما والفلسفة”، لـلكاتب والمفكر المغربي محمد نور الدين أفاية، الصادر عن المركز الثقافي للكتاب عام 2022، و”المؤلفات الموسيقيّة العربيّة الراهنة بين المقامية والتونالية”، للدكتور فاخر حكيمة من تونس، والصادر عن دار مركز الموسيقى العربية والمتوسطية – سوتيميديا للنشر والتوزيع عام 2021.

يذكر أنّ فرع المؤلف الشاب حقق أعلى عدد من المشاركات في الجائزة هذا العام بمشاركات بلغت 954 مشاركة استحوذت على نسبة 30% من إجمالي المشاركات، وجاء فرع الآداب في المركز الثاني بمشاركات بلغت 688 مشاركة بنسبة 22%، كما شهد فرع “الفنون والدراسات النقدية” 286 مشاركة، بنسبة نمو قدرها حوالي 5% مقارنة بعدد المشاركات في الفرع ذاته من العام الماضي. وستعلن الجائزة عن القوائم القصيرة لفروعها المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.