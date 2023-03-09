نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تنفذ فعالية “بالقراءة نرتقي” في العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

نفذت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية “بالقراءة نرتقي” تزامناً مع شهر القراءة الوطني الذي يصادف شهر مارس سنوياً وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين وبمشاركة عدد من المدارس.

وبحسب “وام”، بدأت الفعالية بالسلام الوطني وعرض للكلاب البوليسية قدمه قسم التفتيش الأمني k9 ، و اطلع الطلاب على دوريتي السعادة والأطفال وقام الطلبة بجولة تعريفية حول المتحف للتعرف على الموروث الشرطي لشرطة أبوظبي.

وتحدث المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي مع الطلبة عن مجلة شرطة أبوظبي التي بدأت في نوفمبر عام 1970 .. موضحاً أنه تم بعدها إصدار العديد من المجلات الخاصة بشرطة أبوظبي .. لافتاً إلى أن هذه المجلات تعد مرجعاً أساسياً لشرطة أبوظبي.

وأكد أهمية القراءة والمعرفة لبناء مجتمع معرفي متطور ، و ترسيخ القراءة كممارسة يومية لتنمية القدرات الفكرية واللغوية لدى الطلبة ، ليكونوا قادرين على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الفقرات مثل مسابقة أفضل جملة و الأسئلة ومشاركة طالبات مدرسة المريجب بإلقاء أنشودة عن القراءة وحافلة المكتبة المتنقلة وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم .

وشارك في الفعالية المساعد أول حميد عبدالله المزيني عضو لجنة الأدباء والقراءة وباحث في الموروث الشرطي ومدارس المريجب وجزيرة ومدرسة زاهر و مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ، بجانب حضور عدد من المنتسبين .