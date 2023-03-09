“أبوظبي للاستدامة” تطلق الدورة الثامنة من جوائز ريادة الأعمال المستدامة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي عن إطلاق الدورة الثامنة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة ، حيث ينتهى الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في الأول من سبتمبر القادم.

وبحسب “وام”، من المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي 19 سبتمبر القادم ضمن فعالية تقام سنوياً تتاح من خلالها فرصة فريدة لجميع المؤسسات الأعضاء والشركاء والمتخصصين في الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة للاحتفاء بإنجازاتها في مجال الاستدامة.

وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مستقلة ويتمثل دورها في البحث عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون الالتزام والتأثير والريادة والإنجازات من أجل الاستدامة والتي تشمل إنجازات المؤسسة لمدة سنتين – التي تمتد من يونيو 2021 حتى يونيو القادم – .

مع تحذير الأمم المتحدة من عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية يجب على المؤسسات والأفراد مضاعفة الجهود لمنع الزيادات الإضافية في عتبة الاحترار الرئيسية ، تُشكل هذه الجوائز – في هذا الإطار- جزءاً لا يتجزأ من التزام مجموعة أبوظبي للاستدامة ببناء منصات عالمية لتبادل المعرفة وتشجيع العمل لمواجهة تغير المناخ ودعم رؤية هيئة البيئة – أبوظبي وكذلك أهداف مؤتمر الأطراف 28 المتمثلة في تحقيق الاستدامة وتشجيع التعاون الدولي لمعالجة القضايا العالمية.

وتضم الجوائز ست فئات تشمل أفضل تقرير استدامة وأفضل مبادرة استدامة وأفضل قائد استدامة وأفضل مدير استدامة وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة إضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة وتم فتح باب الترشيح للجوائز خلال الفترة من الأول من مارس الجاري حتى الأول من سبتمبر القادم.

ويمكن تحميل تطبيق نماذج التقديم للجائزة والدليل الإرشادي، من خلال الموقع الإلكترونيwww.adsg.ae.

يشار إلى أن جائزة المجموعة لريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي أطلقت لأول مرة عام 2015 كمشروع جائزة وتكريم مصمم للاحتفاء بأفضل ممارسات للاستدامة، وتعزيز الوعي بفوائد إدارة ممارسات الاستدامة للمؤسسات كجزء من رسالة مجموعة أبوظبي للاستدامة حيث تُعبر هذه الجوائز عن التزام المجموعة بمشاركة المعرفة، التي تهدف إلى تعزيز أداء الاستدامة وتكرم هذه الجوائز المؤسسات التي لها تأثير مستدام.

وتتم عملية التقييم بناء على عدة معايير، وهي دمج الاستدامة، ودورة التخطيط/العمل/المراجعة والأثر والتواصل والابتكار والمادية والتكريم والجائزة متاحة لكل الشركات الكبرى (أكثر من 250 موظفا) ومن المؤسسات العاملة في أبوظبي والمنطقة.