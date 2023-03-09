نشكركم على متابعتكم خبر سوق دبي يتقدم البورصات العربية الشهر الماضي بمكاسب 5 مليارات دولار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 02:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

تقدم سوق دبي المالي أداء البورصات العربية من حيث القيمة السوقية خلال تداولات شهر فبراير الماضي بعدما حقق مكاسب سوقية جاوزت 5 مليارات دولار، وفق صندوق النقد العربي.

وبحسب “وام”، أوضح صندوق النقد العربي، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، أن رأس المال السوقي لسوق دبي ارتفع من 157.3 مليار دولار في نهاية يناير الماضي وصولا إلى 162.4 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي بنمو بنسبة 3.2%.

وأشارت النشرة إلى أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت نحو 685.8 مليار دولار، بينما وصلت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية إلى 2.591 تريليون دولار، وبورصة الكويت 151.7 مليار دولار، وبورصة قطر 167.7 مليار دولار.

ووفق النشرة، ربحت بورصة البحرين نحو 57.3 مليون دولار ووصلت رسملتها السوقية إلى 30.8 مليار دولار، بينما ووصلت رسملة بورصة مصر إلى 35.4 مليار دولار بمكاسب سوقية تجاوزت 848.2 مليون دولار، وكسبت بورصة مسقط نحو 352.7 مليون دولار لتصل رسملتها إلى 61.5 مليار دولار.

وسجلت بورصة الدار البيضاء مكاسب بنحو 3.05 مليار دولار لتصل رسملتها السوقية إلى 54.9 مليار دولار، فيما ربحت بورصة بيروت نحو 1.3 مليار دولار لتصل قيمتها السوقية إلى 16.3 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد العربي، بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان 27.5 مليار دولار، وبورصة تونس 7.53 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.98 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.46 مليار دولار.