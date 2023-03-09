نشكركم على متابعتكم خبر دبي تستضيف أول ندوة للماس المصنع معملياً في العالم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 02:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن استضافة الندوة الافتتاحية للماس المصنع معملياً في دبي، يوم 10 يوليو 2023.

وستشكل الندوة فرصة مناسبة والأولى من نوعها في العالم للوقوف على التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الصناعة الناشئة القائمة على التكنولوجيا. وإزالة الحواجز التي تحول دون نموها.

وسيجمع مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يعد المنطقة الحرة الرائدة عالمياً والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع. قادة عالميين في مجال التكنولوجيا والماس المصنع معملياً، بمن فيهم خبراء في القطاع وتجار التجزئة. وممثلين عن مؤسسات مالية ومسؤولين حكوميين وعاملين ومصنعين في قطاع الماس المعملي. حيث سيتعاون المشاركون لوضع أسس وإجراءات تدعم نجاح القطاع على المدى الطويل.

وسيتم تصميم الندوة بطريقة محفزة للنقاشات حول العديد من الموضوعات الأساسية، ومنها التمويل واللوائح التنظيمية والتسويق والاستدامة وإدارة السمعة.

وسيحدد المشاركون، بدلاً من المتحدثين، وتيرة وجدول أعمال النقاشات التي ستهدف في النهاية إلى تشكيل مستقبل الصناعة، وفق صحيفة “البيان”.