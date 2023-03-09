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سلطان النيادي ينشر فيديو بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

ننشر رائد الفضاء الإماراتي “سلطان النيادي”، اليوم الخميس، فيديو بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية ضمن فريق “كرو-6”.

 

وقال “النيادي”، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: “أشارككم هذه اللحظات التي أشاهد فيها الأرض لأول مرة من وحدة المراقبة كوبولا على متن محطة الفضاء الدولية”.

 

وأضاف في الفيديو الذي نشرته صحيفة “البيان” قبل قليل: “كلما ابتعدنا عن الأرض نراها أجمل.. وندرك أكثر أهمية الحفاظ عليها”.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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