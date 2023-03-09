نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات التاسعة عالمياً في البيانات المفتوحة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تقدمت دولة الإمارات إلى المركز التاسع عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2023. محققة قفزة بـ7 مراكز عن التقرير الماضي، ومتقدمة على دول مثل السويد وألمانيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان.

ويمثل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2022 النسخة السادسة من سلسلة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة. والتي تصنف الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسيين، الأول الانفتاح، والثاني شمول التغطية. وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة.

ويبلغ عدد الدول التي شملها التقرير 192 دولة، حيث حققت سنغافورة المركز الأول عالمياً، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم فنلندا في المركز الثالث.

والبيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجاناً، التي يمكن لأي فرد أو مؤسسة استخدامها، أو إعادة استخدامها، أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير. وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود تمنع الوصول إليها.