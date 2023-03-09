نشكركم على متابعتكم خبر بدعم من وزارة اللامستحيل .. انعقاد القمة العالمية الأولى للأمن السيبراني للصحة بنيويورك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

عقدت في مدينة نيويورك أول قمة رسمية في الأمن السيبراني للصحة نظمتها مبادرة “ووترفولز غلوبال” بدعم من إدارة المكافآت السلوكية في “وزارة اللامستحيل” و”إندكس القابضة”.

وبحسب “وام”، تهدف القمة – التي شارك فيها عدد من كبار المتحدثين والخبراء في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية على مستوى العالم – إلى تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة لخرق البيانات داخل قطاع الرعاية الصحية ومعالجة المشكلات وتنسيق سياسات وأنظمة الأمن السيبراني بما يتوافق مع برامج سلامة المرضى لضمان تقديم رعاية عالية الجودة وحماية بيانات المرضى.

وتسعى القمة إلى تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد من العاملين في الجهات التنظيمية والمشغلة ومزودي الخدمات أو شركات التأمين والأوساط الأكاديمية والمؤثرين والمستثمرين وأصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعين الخاص والعام وإحاطتهم بأساليب التحليل والتخطيط والتعاون وتطبيق نظام مستدام للأمن السيبراني في قطاع الرعاية الصحية لتحقيق مجتمعات أكثر أماناً في جميع أنحاء العالم.

وسلط سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي خلال مشاركته في القمة الضوء على مستقبل بيانات الرعاية الصحية وأهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة والعامة حول العالم.

وطرحت القمة منصة تفاعلية بين المختصين لمناقشة التحديات والفرص في مجال أنظمة الرعاية الصحية الذكية ومنظومة للتعليم المستمر في قطاع الأمن السيبراني للرعاية الصحية الذكية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة.

وحصل المشاركون في القمة على سبع نقاط علمية معتمدة في التعليم الطبي المستمر” CME ” من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية ” ICHS” وهو منظومة اعتماد عالمية موحدة للتعليم المستمر تساهم في تدريب وتأهيل أخصائيي القطاع الطبي والصحي وتركز على تحسين مجتمع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.