نشكركم على متابعتكم خبر الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث يحصد لقب ‎”رجل التراث العربي لعام 2023″ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حصل سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث على لقب رجل التراث العربي لعام 2023، وذلك خلال مراسم الإعلان عن المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي والتي أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات بورصة برلين للسياحة في ألمانيا.

وبحسب “وام”، أعرب الدكتور عبد العزيز المسلم بمناسبة فوزه بجائزة رجل التراث العربي لعام 2023، عن اعتزازه الكبير بهذه الثقة، مؤكدًا أن الاهتمام بالتراث وصونه وحماية عناصره ومعالمه سواء على المستوى المحلي في دولة الإمارات وكذلك على مستوى الوطن العربي وفي العالم ككل هي رسالة ومسؤولية مشتركة.

ونوه المسلم إلى أن هذا التقدير هو دافع لنا جميعًا للمضي قدمًا نحو مواصلة العطاء على الصعيدين المؤسسي والفردي وتبني وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع النوعية في هذا الجانب.