نشكركم على متابعتكم خبر “خورفكان” أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن فوز مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة بجائزة أفضل مدينة سياحية عربية لعام 2023، لتضيف دولة الإمارات لقباً مهماً على الساحة العربية وذلك بعد منافسة قوية مع عواصم ومدن عربية كبرى وعريقة.

وبحسب “وام”، جاء هذا الفوز المهم خلال مراسم الإعلان عن المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي والتي أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات بورصة برلين للسياحة في ألمانيا.

وهنأ سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث،صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وراعي نهضتها الأول بهذا الإنجاز، معرباً عن اعتزازه البالغ بفوز مدينة خورفكان بهذه الجائزة المهمة والتي تؤكد جاذبية المدينة على الصعيدين السياحي والتراثي على ضوء التوسع العمراني والتنمية السكانية التي تشهدها المدينة.