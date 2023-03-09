نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد: المرأة صانعة الرجال وشريكتهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنَّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المرأة بيومها العالمي، مؤكداً أنها صانعة الرجال وشريكتهم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «يُكرم العالم في هذا اليوم المرأة في كل مكان، صاحبة العطاء اللامتناهي والتضحيات الكبيرة، صانعة الرجال وشريكتهم ونصفهم الثاني».

وأضاف سموه: «إلى كل أم وزوجة وأخت وصديقة، كل عام وأنتِ أجمل وأقوى وأكثر إشراقاً وإنجازاً».