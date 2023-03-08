نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، أن تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية.

وقال سموه في حسابه على تويتر بمناسبة يوم المرأة العالمي ” تقدير الرجل للمرأة يعبر عن مروءته وأدبه .. وتقدير المجتمع للمرأة يعبر عن تحضره المجتمع وعلو ثقافته .. وتقدير العالم للمرأة يعبر عن تطور هذا العالم وازدهاره واستقراره .. تقدير المرأة هو المقياس لتطور الإنسانية”..