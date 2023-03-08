نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 05:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية في الإمارات.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نثمن عطاء المرأة في الإمارات والعالم تجاه مجتمعها ووطنها».

وأضاف: «المرأة شريك رئيس في البناء والتنمية، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نتمنى لها التوفيق والنجاح في مواصلة تحقيق تطلعاتها وآمالها».