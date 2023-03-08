نشكركم على متابعتكم خبر سلطان النيادي: سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن بعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سلامه إلى الأرض والوطن وقادته، من خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية. وكتب النيادي عبر تويتر: “سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل ‎طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء.. الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرة”.





