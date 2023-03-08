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سلطان النيادي: سلام إلى الأرض من الفضاء.. سلام إلى الوطن وقادته

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سلامه إلى الأرض والوطن وقادته، من خلال تواجده في محطة الفضاء الدولية.

 

وكتب النيادي عبر تويتر: “سلام إلى الأرض من الفضاء..

سلام إلى الوطن وقادته.. سلام إلى كل من حمل ‎طموح زايد في قلبه ووجّه أنظاره نحونا في الفضاء..

الحلم أصبح حقيقة والمسيرة مستمرة”.



            

محمد بن راشد ومحمد بن زايد

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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