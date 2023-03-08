نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/ س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17: 14، والمد الثاني عند الساعة 30:03، والجزر الأول عند الساعة 08:10، والجزر الثاني عند الساعة 20:41.

وبحر عمان خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:06، والمد الثاني عند الساعة 23:13، والجزر الأول عند الساعة 16:58، والجزر الثاني عند الساعة 05:32.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 18 70 15

دبي 36 20 80 20

الشارقة 36 16 80 15

عجمان 35 18 75 20

أم القيوين 35 15 80 20

رأس الخيمة 36 21 75 25

الفجيرة 29 19 70 25

العـين 36 19 65 10

ليوا 36 18 70 10

الرويس 36 18 75 15

السلع 35 18 75 20

دلـمـا 31 19 70 30

طنب الكبرى 32 20 75 35

طنب الصغرى 32 20 75 35

أبو موسى 32 20 75 35.