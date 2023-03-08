نشكركم على متابعتكم خبر مركز النقل المتكامل يحصد 13 جائزة عالمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 04:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حصد مركز النقل المتكامل في أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، 13 جائزة ضمن فئات جوائز “ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. التي تسلط الضوء على الابتكار في الإنجازات المهنية المتنوعة، وتعد واحدة من أبرز الجوائز عالمياً.

وتوج المركز بأربع جوائز ذهبية، و6 جوائز فضية، و3 جوائز برونزية، وفق “وام”، تكريماً لخدماته ومشروعاته ومبادراته المبتكرة التي تدعم بيئة الابتكار في قطاع النقل.

وحصل المركز على الجائزة الذهبية في 4 فئات، هي فئة الابتكار في الخدمات الحكومية من خلال مشروع نموذج النقل الاستراتيجي لإمارة أبوظبي(+STEAM) . وفئة الابتكار في تطوير التكنولوجيا – القطاعات الأخرى، عبر مشروع نظام التراخيص الموحد LES.

كما نال المركز جائزة ذهبية عن فئة الابتكار في خدمات الأعمال(Business to Business)، من خلال مشروع نموذج النقل الاستراتيجي STEAM. وفئة الابتكار في تكنولوجيا الأعمال والتطبيقات، عن مشروع نموذج النقل الاستراتيجي(Birdseye) .