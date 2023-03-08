نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد عن رجالات دبي: كلما كبروا في السنين كبرت محبتهم في القلوب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل زار صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الأربعاء. الشاعر ورجل الأعمال الإماراتي “حمد بن سوقات”، ورجل الأعمال الإماراتي “جمعة الماجد”. وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: “مررت على بعض الكرام.. من رجالات دبي.. لم تزدهم الأيام إلا وقاراً.. وكلما كبروا في السنين كبرت محبتهم في القلوب”. وأضاف صاحب السمو: “حمد بن سوقات.. وجمعة الماجد.. حفظكم الله وحفظ جميع أهلنا وأحبابنا”.





