أبوظبي تحتضن “حصن الاتحاد 9” برعاية صاحب السمو رئيس الدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 11:57 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تحتضن أبوظبي النسخة التاسعة من العرض العسكري “حصن الاتحاد 9″، برعاية صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة اللواء الركن “علي سيف الكعبي” نائب قائد حرس الرئاسة. وعدد من ضباط وزارة الدفاع، ومسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة أبوظبي.

وناقش الحضور الإجراءات التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأكدت كل الجهات الحكومية في الإمارة أنها تضع جميع الإمكانات المتاحة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته التاسعة، وإنجاح فعالياته.

وناقش المجتمعون خطة العمل والاستعدادات العامة لتنظيم العرض، مع توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.