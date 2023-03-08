نشكركم على متابعتكم خبر “بلينكْس” أول “ميديا هَب” في العصر الرقمي تنطلق من دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 11:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تم أمس الثلاثاء الكشف عن «بلينكْس»، أوّل «ميديا هَب» من نوعه، مولود في العصر الرقمي للارتقاء برواية الأحداث الأصلية والفريدة، وتقديم وُجهات النظر المختلفة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، يتّخذ “هَب” الجديد من مدينة دبي للإعلام مقرّاً رئيسياً له، ويستهدِف «جيل الزِد» و«جيل الألفية» في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ليتم إطلاقه قريباً عبر المنصّات والشاشات الذكية، على تنوّعها واختلافها، عبر تجربة إعلامية رقمية؛ ترقى إلى العالمية، وتتماهى مع تطلّعات الشباب والشابات في المنطقة؛ بعرض تجارب «تيك توك» بقيمة إنتاجية عالية أو «إنستغرام» من دون فلتر أو «نتفليكس» بصيغ قصيرة وإيقاع سريع أو الأخبار والمعلومات بطريقة قصصية مشوّقة.

و في هذا السياق، قال نخلة الحاج، المدير العام ل «بلينكْس»: «هدفُنا إشراك الشباب في تجربة إعلامية فريدة تجمع ما بين رحابة السوشيال ميديا وتَميُّز الإعلام المحترف، بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز المتعدد الأبعاد.. نتعاون مع المبدعين المتفرّدين من صانعي المحتوى، ليكون «بلينكْس» الوجهة الفُضلى للمهتمين بمعرفة ما يعنيهم من الأحداث والقصص، ونُسهم معاً في صياغة المستقبل»، وتم تجهيز «بلينكْس» بأحدث الاستوديوهات وتقنيات الإنتاج بالواقع المُمدَّد، لمُحاكاة الميتافيرس، بما يُعد سابقة في تقديم القصص الإخبارية في المنطقة».

وأضاف أن «بلينكْس» يسهم في اكتشاف المواهب والكفاءات المحلية، على امتداد المنطقة بأسرها و يسعى إلى دعمها ومكافأتها لتمكين جيل جديد من منتجي المحتوى الإبداعي، والإعلاميين، والمهنيين، والتقنيين، ورُواة القصص، وسواهم دعماً لـ “ اقتصاد المبدعين” في المنطقة.