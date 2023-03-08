نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يهنئ محمد بن عبدالرحمن بعد تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء القطري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 11:00 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تهنئة إلى معالي الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء لدولة قطر الشقيقة.

وأعلنت قطر، أمس الثلاثاء، استقالة رئيس وزراء البلاد، الشيخ “خالد بن خليفة آل ثاني”، دون أن تذكر الأسباب.

وأصدر أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، الثلاثاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، رئيساً لمجلس الوزراء.