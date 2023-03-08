نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان سلطان عُمان في وفاة بدر بن سعود البوسعيدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزير شؤون الدفاع لسلطنة عُمان السابق.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.