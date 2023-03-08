حميد المشرخ نائباً لرئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 09:59 صباحاً - متابعة – نغم حسن

فاز حميد عبدالله المشرخ، الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم، في الانتخابات التكميلية باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة في 5 و6 مارس بمحافظة السليمانية العراقية.

وبحسب “وام”، أقيمت الانتخابات قبل انطلاق البطولتين العربية والدولية للقوس والسهم داخل الصالات، بمشاركة عربية ودولية.

وتوجهت بعثة منتخب الإمارات للقوس والسهم إلى محافظة السليمانية بالعراق أمس الاثنين للمشاركة في البطولة العربية للقوس والسهم داخل الصالات، التي افتتحت صباح اليوم، بمشاركة أكثر من 14 دولة.

ويرافق البعثة سلطان بن هويدن الكتبي رئيس نادي المدام، ومحمد راشد عضو مجلس إدارة نادي المدام.

كما يشارك منتخبنا الوطني في بطولة العراق الدولية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات، التي تقام في المحافظة نفسها من 10 إلى 12 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 18 دولة.

ويتواجد منتخبنا الوطني في منافسات الفرق ذكور بالقوس المحدب، وفرق إناث بالقوس المحدب، وفرق مزدوج قوس مركب، وفرق مزدوج قوس محدب، بالإضافة إلى ناشئين ذكور وإناث.

وتضم البعثة 8 لاعبين ولاعبات هم عبدالله الكتبي وسلطان الكتبي ومايد الكتبي “نادي المدام”، وحصة العوضي وعائشة آل علي وآمنة العوضي”نادي سيدات الشارقة”، وعلياء آل علي “نادي الفجيرة للفنون القتالية”، وسيف اليماحي” نادي خورفكان”، بالإضافة إلى عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المنتخبات، وعادل رجا المدير الفني للاتحاد، ومجاهد آدم مدرب المنتخب ومطر الراشدي مدير المنتخب، بجانب الحكمة شيخة الخاطري التي تم اختيارها ضمن الطاقم التحكيمي للبطولة.

وأكد حميد المشرخ أن الإمارات تمتلك رصيداً كبيراً من المناصب الخارجية المتميزة على المستوى الرياضي، بما يرسخ استدامة الكفاءات المهنية، لعكس الصورة المشرفة عن دولة الإمارات التي تتبنّى البرامج والرؤى الطموحة لتطوير القيادات، وإثراء العمل الإداري في الاتحادات الرياضية المختلفة.

وقال: نحرص في اتحاد الإمارات للقوس والسهم بتوجيهات سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، على المشاركة الإيجابية في إعلاء القيم المهنية والتعاون مع الاتحادات العربية والآسيوية والدولية للقوس والسهم، بما يساهم في تطوير اللعبة ورسم خريطة طريق تعزز انتشارها وتقدمها، من خلال البرامج المتنوعة، وسنمضي قدماً في هذا الاتجاه وفق أفضل الممارسات.

وأوضح المشرخ أنه سيواصل العمل لتطوير اللعبة على كافة الأصعدة وفي مختلف الدول العربية، وتعزيز سبل التعاون بين الاتحادات العربية للقوس والسهم، وفق الرؤى التشاركية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية حتى تكون المحصلة للارتقاء باللعبة.

وأشار المشرخ إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد على تعزيز التعاون مع الأندية، بما يخدم مسيرة المنتخبات الوطنية، مشيداً بتفاعلها مع البرامج التطويرية، كما أشاد بتعاون وتجاوب إدارة نادي المدام الثقافي الرياضي في الترتيبات المرتبطة ببعثة المنتخب في البطولتين العربية والدولية بالعراق.