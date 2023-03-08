نشكركم على متابعتكم خبر السيدة الأولى لأوكرانيا تزور الأرشيف والمكتبة الوطنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

زارت السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية .. و كان في استقبالها سعادة الدكتور عبد الله مغربي وكيل وزارة ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، وسعادة الدكتور عبد الله الريسي المستشار الثقافي بوزارة ديوان الرئاسة عضوا مجلس الإدارة، وسعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وبحسب “وام”، قامت سيدة أوكرانيا الأولى بجولة في قاعة الشيخ زايد واطلعت على مقتنيات مكتبة الإمارات والدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن وتعزيز قيمة التسامح والتعايش الإنساني، والحوار بين الثقافات..وأهدت الأرشيف والمكتبة الوطنية مجموعة من الإصدارات الأوكرانية.