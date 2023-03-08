نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى رسالة من رئيس الدومينيكان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رسالة من فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

تسلم الرسالة، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، خلال استقباله، معالي خوسيه ميغيل ميخيا أبريوا، وزير سياسات التكامل الإقليمي في جمهورية الدومينيكان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.