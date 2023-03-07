نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 42:13 والمد الثاني عند الساعة 02:46 والجزر الأول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:23 والمد الثاني عند الساعة 22:52 والجزر الاول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 15 75 20

دبي 32 17 60 15

الشارقة 32 14 70 20

عجمان 31 17 80 35

أم القيوين 32 13 80 40

رأس الخيمة 32 15 75 35

الفجيرة 27 19 85 20

العـين 34 17 60 15

ليوا 37 14 80 15

الرويس 36 15 85 20

السلع 34 14 85 25

دلـمـا 31 17 80 30

طنب الكبرى 30 20 85 40

طنب الصغرى 30 20 85 40

أبو موسى 30 20 85 40.