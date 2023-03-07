نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد دبي يعين مديراً تنفيذياً ضمن هيئة الطرق والمواصلات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل أصدر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (7) لسنة 2023. ويقضي القرار بتعيين “حسين محمد محمود البناء الرئيسي”، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”.





