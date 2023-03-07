نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: سلطان النيادي يمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اتصال مرئي من مركز محمد بن راشد للفضاء مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المحطة الفضائية الدولية أن سلطان النيادي يفتح أبواباً جديدة لشبابنا ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا.

وقال سموه عبر تويتر: أثناء مكالمتي اليوم مع سلطان النيادي .. أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة 6 أشهر على محطة الفضاء الدولية … سلطان يفتح أبواباً جديدة لشبابنا .. ويرفع السقف لطموحات أجيالنا .. ويمثل جزءاً مشرقاً من مستقبلنا ..

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مركز محمد بن راشد للفضاء اتصالاً مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المحطة الفضائية الدولية اطمأن فيه على سلامته .