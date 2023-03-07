نشكركم على متابعتكم خبر تفاصيل أول اتصال مرئي بين محمد بن راشد وسلطان النيادي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مركز محمد بن راشد للفضاء اتصالاً مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المحطة الفضائية الدولية اطمأن فيه على سلامته .

وقال سلطان النيادي في حديثه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: الحمد لله وصلت محطة الفضاء الدولية ونحن بأحسن حال وسعيد بتواجدي بالمكان، وما زلت أستذكر وعد سموك لزميلي هزاع المنصوري عندما وصل لمحطة الفضاء الدولية في 2019 وأنا أسعد شخص بهذا الأمر وهو دليل على استمرارية الإمارات في مجال الفضاء.

وأضاف النيادي: اليوم سلطان النيادي في الفضاء ولكن بالتأكيد هناك أشخاص آخرون سيتبعون أثر هزاع المنصوري في المستقبل ويكملون المسيرة.

وتابع النيادي في حديثه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: من اليوم الأول لوصولنا للمحطة ولدينا جدول مزدحم بالأعمال وحاليا هناك طاقم بالمحطة سيغادر المحطة بعد 3 أيام وطاقمنا سيتولى مهمة إدارة المحطة على مدار الـ 6 أشهر القادمة