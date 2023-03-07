نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يعين مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسيّة في هيئة الطرق والمواصلات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (7) لسنة 2023 بتعيين حسين محمد محمود البناء الرئيسي، مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والحوْكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.





