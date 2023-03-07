نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق فعاليات القمة الشرطية العالمية في ‎دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الثانية، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس الجاري.

وتجمع هذه القمة نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.