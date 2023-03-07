نشكركم على متابعتكم خبر المزروعي: تكلفة شحن بطارية السيارات منخفضة جداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد معالي المهندس “سهيل بن محمد فرج المزروعي”، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تكلفة شحن بطارية السيارات. تعتبر منخفضة جداً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن تكلفة شحن سيارة كهربائية، التي تسير لمسافة 400 كيلو متر، عبر الأجهزة الكهربائية المنزلية. تصل إلى نحو 7 دراهم ونصف على كل مواطن.

وقال في رده على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الثلاثاء، إن “دولة الإمارات نجحت بفضل البنية التحتية المتطورة وقدراتها التكنولوجيا الحديثة. في أن تحتل مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد شواحن السيارات التي تمتلكها”.

وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على إدخال شركات جديدة تعمل على توفير أجهزة شواحن متطورة قادرة على شحن السيارة بالكامل خلال مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

وذكر أن ثقافة قيادة السيارات الكهربائية تشهد انتشاراً كبيراً بين كافة فئات المجتمع الإماراتي، لدورها في الحفاظ على البيئة وخفض نسب الانبعاثات الكربونية.