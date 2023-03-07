نشكركم على متابعتكم خبر “الشارقة للتعليم الخاص” تطلق “أسبوع التطوير المهني الأول” لمديري الحضانات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انطلقت فعاليات أسبوع التطوير المهني الأول لمديري الحضانات الحكومية والخاصة في الشارقة الذي تنظمه إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص بمشاركة أكثر من 132 حضانة على مستوى الإمارة.

وبحسب “وام”، تُعقد أعمال الحدث على مدار أسبوع بمقر أكاديمية الشارقة للتعليم بهدف دعم أفضل الممارسات في مجال الطفولة المبكرة التي تؤثر بشكل إيجابي على الطفل والأسرة عبر بناء وتعزيز دور مديري الحضانات في تطوير “خطط الرعاية والتنمية ” والمشاركة في عملية التحسين المستمرة.

وأكد سعادة علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئات الإدارية للحضانات بالتعاون مع الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية الى تطوير أدوات المنظومة التعليمية الخاصة بالطفولة المبكرة التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة في الدولة.

وقال سعادته إن إمارة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كانت سباقة في تقديم كل ما من شأنه الاعتناء بالأطفال فجاء قرار إنشاء الحضانات الحكومية لتوفير كافة أوجه الرعاية لأطفال الأمهات العاملات تعبيراً عن حرص الإمارة على توفير بيئة مثالية تمكن الأطفال من اكتساب المهارات اللازمة التي تتيح لهم التعلم والنمو كعناصر فاعلة ومؤثرة في مجتمعها.

وأوضح أن الأسبوع يأتي لتحسين وتطوير أداء الحضانات وتجاوز التحديات والعقبات مؤكداً أن دعم الهيئة للمؤسسات التعليمية الخاصة عبر إدارة التحسين أحدث تحولاً نوعياً على منظومة العمل فيها مشيراً في الوقت ذاته الى حضور الهيئة الفعال وعزمها على مواصلة العمل مع إدارات الحضانات لصياغة مستقبل مشرق الأطفال ضمن بيئة تعليمية آمنة ومواتية.

من جانبه استعرض الدكتور أحمد شعبان خبير الاستراتيجية والتميز في هيئة الشارقة للتعليم الخاص الأولويات الاستراتيجية الأربعة للهيئة التي تشمل جودة الحياة ونشر الثقة والتنافسية ونشر ثقافة الإبداع والابتكار متطرقا إلى أهدافها الـ 6التي تتضمن تطوير المهارات الشخصية والمعرفية للمتعلمين وبناء القدرات والمسارات التعليمية والشراكات الاستراتيجية وتطوير البيئات الجاذبة وجذب الاستثمارات في مجال التعليم مشيراً إلى أن الحكمة والكفاءة والاستخدام الأمثل للبيانات وتعزيز القدرات الرقمية وتشجيع ثقافة التحسين المستمر تعتبر الممكنات الرئيسية الـ 4 لتحقيق أهداف الهيئة.

بدوره شدد زياد شتات مدير إدارة التحسين في هيئة الشارقة للتعليم الخاص على أهمية العمل وفق استراتيجية الهيئة وموائمتها بخطط الحضانات مؤكداً مضي الهيئة في مسيرتها نحو تحسين الأداء وتجويد المخرجات وتوفير الدعم للحضانات خلال المرحلة المقبلة من خلال استقطاب خبراء تحسين لمرحلة الطفولة المبكرة مؤكداً ضرورة انسجام خطط الحضانات مع استراتيجية الهيئة.

وقالت الدكتورة بشرى قدورة مستشارة التعليم المبكر في قسم إدارة التحسين في الهيئة أن أسبوع التنمية المهنية يتضمن سلسلة من الورش التفاعلية التي تم تنظيمها لبناء القدرات القيادية على مدار ثلاثة أيام وتحسين جودة الحضانات على ضوء الاستراتيجية التي تم وضعها في الهيئة لرفع مستواها وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومع المنظومة العالمية وفقا للهدف المستدام مشيرة إلى وضع الهيئة خطة تطويرية للحضانات حتى 2024 لضمان الجودة في التعليم والرعاية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.

وأفادت أن الهيئة أصدرت دليل ومعايير واضحة تم توزيعها على الحضانات في الإمارة ومنحها 6أشهر للعمل وفقا للمعايير المدرجة إلى جانب توفير الدعم للحضانات التي تواجه تحديات لافتة الى أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم على تنظيم ورش عمل افتراضية تستهدف المعلمات في الحضانات بشكل شهري بواقع ورشتي عمل شهرياً لمناقشة تطوير النمو اللغوي عند الأطفال وبحث آليات التعليم العلمية والصحيحة.

ويشهد يوم غد تطبيقاً عملياً لبرامج الجودة باستخدام إطار لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة وورشة حول تطوير المناهج وأهم المجالات لتنمية الطفل وخلق بيئة آمنة ومحفزة فيما يستعرض بعد غد محور القيادة باستخدام إطار رعاية وتنمية الطفولة المبكرة وكيفية إدارة الأداء والسياسات والإجراءات والوثائق الداعمة ويختتم الأسبوع بجلسة افتراضية حول تقييم خطة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة ومراجعة جميع الملحقات.