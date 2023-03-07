“الفجيرة للثقافة والإعلام ” تنظم احتفالية النصف من شعبان

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام فرع دبا احتفالية النصف من شعبان (حق الليلة) وذلك ضمن إطار حرص الهيئة للمحافظة على العادات والتقاليد الإماراتية وتوعية الجيل الحالي بموروثنا الشعبي الأصيل.

وبحسب “وام”، تضمن الاحتفال مجموعة من الفعاليات والأنشطة اللي تنوعت بين الألعاب والمسابقات التراثيه ومسابقة أجمل زي تراثي وبين ركن الأكلات والحرف الشعبية الذي نفذته اللجنة النسائية التابعة لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح .

وقدمت مدرسة لبنى بنت حباب للتعليم الأساسي ح١ فقرة تراثية تعكس هذه الأجواء التي يحتفي بها المجتمع الإماراتي والخليجي كل عام.

وأكدت أسماء الظنحاني مديرة فرع هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام بدبا حرص الهيئة على إحياء هذه الفعالية كل عام لتعميق التراث في نفوس الأطفال الذين حرصوا على ارتداء الملابس التقليدية المميزة بطابعها التراثي وتوفير جو عائلي يتسم بالألفة لترسيخ التواصل المجتمعي إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية.