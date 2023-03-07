نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: أدعو الجميع لزيارة متحف الشندغة والتعرف على جزء من تاريخ دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم متحف الشندغة في دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، “افتتحنا اليوم متحف الشندغة في دبي … يمتد عبر 80 بيتاً تاريخياً في منطقة الشندغة .. ويضم 22 جناحاً .. ويحوي مقتنيات متنوعة يعود تاريخها من منتصف القرن الماضي وحتى 3000 عام .. التاريخ هويتنا وعنواننا وجذورنا التي تزيدنا ارتباطاً وعشقاً لوطننا”.

وأضاف سموه قائلاً: “أدعو الجميع لزيارة متحف الشندغة والتعرف على جزء من تاريخ دبي الممتد عبر مئات السنين .. وأدعو الجميع لترسيخ جذورنا وهويتنا وتاريخنا في عقول أبنائنا”.