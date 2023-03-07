نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: 75 دولة اختارت الإمارات مقراً لمكتب البنك الآسيوي للاستثمار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الإمارات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن 75 دولة اختارت الإمارات مقراً لمكتب البنك الآسيوي للاستثمار .

كما أقر مجلس الوزراء 4 اتفاقيات اقتصادية دولية.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 4 اتفاقيات اقتصادية دولية واعتمدنا إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الدولة والذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار .. البنك تشترك فيه أكثر من 75 دولة اختارت إنشاء المكتب الاقليمي في الإمارات”.

ووافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، ويركز البنك على أربعة محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، كما يهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية، وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية وغيرها من القطاعات الإنتاجية، وتم اختيار دولة الإمارات كمقر لإنشاء المكتب خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك من بين 57 دولة عضو مؤسس في البنك.