نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل الرئيس الموريتاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 مارس 2023 07:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم .. فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وموريتانيا في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتوسيع آفاقها خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وتطلعات شعبيهما الشقيقين.

كما تطرق سموه والرئيس الموريتاني إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

وحضره من الجانب الموريتاني الوفد المرافق للرئيس الذي يضم معالي عثمان مامودون وزير الشؤون الاقتصادية ومعالي عبدالسلام ولد محمد صالح وزير البترول والمعادن والطاقة.